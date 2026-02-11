Creatività natura artigianato e vintage si incontrano a Palermo | torna ArtGarden

Palermo torna ad accogliere artisti, artigiani e appassionati di vintage con l’edizione di febbraio di ArtGarden. L’evento si svolge al Floral Garden Vivai Gitto, nel cuore della città, e dura due giorni, sabato e domenica, dalle 10 alle 20. Qui, tra piante e fiori, si possono scoprire creazioni artigianali, opere d’arte e oggetti vintage, il tutto in un’atmosfera rilassata e all’aria aperta.

Palermo torna a incontrare l'arte e la creatività nel verde con una nuova edizione di ArtGarden, l'evento che unisce natura, arte, artigianato e vintage in programma sabato 14 e domenica 15 febbraio, dalle 10 alle 20, al Floral Garden Vivai Gitto.

