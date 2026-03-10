Montecalvo Irpino denunciate tre persone per aver realizzato una pista abusiva

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Ariano Irpino e i colleghi dell’Arma territoriale hanno denunciato tre persone a Montecalvo Irpino. Le indagini hanno riguardato la realizzazione di una pista abusiva, scoperta durante controlli mirati alla prevenzione di reati ambientali. Le persone coinvolte sono state deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Nello specifico, l'attività investigativa dei militari ha permesso di accertare che un uomo del posto, in qualità di proprietario di un fondo agricolo, unitamente a due imprenditori, aveva realizzato, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, un circuitopista con superficie bituminata di circa 2.000 metri quadrati. Contestualmente, i militari hanno proceduto al sequestro penale dell'intera area interessata dall'opera abusiva.