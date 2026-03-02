Valle dell’Ufita AV | I Carabinieri denunciano 3 persone per maltrattamento di animali

I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno denunciato tre persone in due comuni della Valle dell’Ufita. Durante un intervento, i militari hanno verificato condizioni igieniche peggiorate e sofferenze evidenti per tre cani meticci. Le autorità hanno riscontrato maltrattamenti e malesseri tra gli animali coinvolti, procedendo con le denunce ufficiali.

