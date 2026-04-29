Monteforte Irpino capretta legata e abbandonata

A Monteforte Irpino, i Carabinieri Forestali e il servizio sanitario locale sono intervenuti presso un centro commerciale dopo aver scoperto una capretta legata e abbandonata. L’animale è stato prontamente recuperato e messo in sicurezza. Le autorità hanno avviato le procedure per accertare eventuali responsabilità legate al maltrattamento di animali. La capretta si trova ora sotto cure veterinarie.

Maltrattamento di animali a Monteforte Irpino: Carabinieri Forestali e ASL intervengono in un centro commerciale, salvata una capretta. Una capretta con le zampe legate, abbandonata nel parcheggio di un centro commerciale a Monteforte Irpino, ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri Forestali e del servizio veterinario dell’ASL di Avellino. L’episodio si è concluso con la denuncia di due persone per maltrattamento di animali. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine. L’operazione trae origine da una segnalazione che ha indirizzato i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Forino, in sinergia con la componente territoriale dell’Arma, verso l’area di un esercizio commerciale del comune irpino.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Monteforte Irpino, capretta legata e abbandonata Notizie correlate Orrore a Licola: Capretta abbandonata tra i rifiuti in pieno giornoUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Presentazione di Sentieri della Salute a Monteforte Irpino Aggiornamenti e dibattiti Capretta abbandonata e maltrattata nel parcheggio: due persone denunciate ad AvellinoDue persone sono state denunciate dai Carabinieri per maltrattamento di animali al termine di un’attività di indagine condotta nel territorio di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L’operazio ... irpiniaoggi.it Contrasto al randagismo, Monteforte Irpino nella rete di Comuni aderenti alla microchippatura gratuita«Gli animali non hanno voce ma noi sì». Parte da questa considerazione dell’assessore alla Tutela degli Animali di Monteforte Irpino, Francesca De Santis, l’iniziativa assunta dal Comune del paese vic ... irpinianews.it