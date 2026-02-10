Presentazione di Sentieri della Salute a Monteforte Irpino
Mercoledì 11 febbraio alle 11.30, si terrà la presentazione di Sentieri della Salute al Distretto sanitario di Monteforte Irpino. L’evento introduce il nuovo progetto che mira a favorire i Gruppi di Cammino, un'iniziativa rivolta a chi vuole mantenersi in forma camminando in compagnia. La presentazione sarà aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza.
