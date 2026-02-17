A Licola, una capretta abbandonata tra i rifiuti in pieno giorno ha suscitato sdegno tra i residenti. La piccola animale, lasciata tra sacchi di plastica e immondizia, ha attirato l’attenzione di passanti che hanno subito denunciato la scena alle autorità. Un gesto crudele che mostra ancora una volta quanto l’inciviltà possa ferire anche le creature più vulnerabili.

L’orrore corre sul viale: il macabro ritrovamento che indigna il litorale. Un episodio che supera i confini dell’inciviltà per sfociare nell’orrore. Nel terzo viale di Parco Noce, tra Licola e Varcaturo, è stato rinvenuto il corpo di una capretta, “g ettata come immondizia” sul ciglio della strada. Una cronologia agghiacciante. Il fatto è avvenuto in un lasso di tempo ridottissimo, a testimonianza di un’azione rapida e premeditata. Una residente, passando sul posto alle ore 13:00, ha confermato che la strada era libera. Soltanto un’ora dopo, alle 14:00, la macabra scoperta. Chi ha compiuto questo gesto ha approfittato della luce del sole e di una zona residenziale per disfarsi dell’animale come se fosse un oggetto inerte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Orrore a Licola: Capretta abbandonata tra i rifiuti in pieno giorno

