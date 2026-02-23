rifiuti speciali abbandonati nel bosco alcuni contenevano materiali pericolosi tre denunce a san casciano val di pesa

Rifiuti speciali abbandonati nel bosco sono stati trovati a San Casciano Val di Pesa a causa di un intervento di bonifica. Alcuni sacchi neri contenevano materiali pericolosi, tra cui sostanze chimiche non smaltite correttamente. I volontari hanno scoperto i sacchi nascosti tra gli alberi, in un’area di grande valore ambientale. La scoperta ha portato a tre denunce da parte delle forze dell’ordine. La scoperta solleva preoccupazioni sulla gestione dei rifiuti nella zona.

San Casciano Val di Pesa (Firenze), 23 febbraio 2026 – Cumuli di sacchi neri nascosti tra gli alberi, in un’area di pregio paesaggistico a pochi passi dalla Cassia. È quanto hanno scoperto i carabinieri forestali nel territorio di San Casciano in Val di Pesa, dove sono stati individuati rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi abbandonati in un’area boscata. Tre persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. I carabinieri intervenuti in seguito a una segnalazione. I militari, intervenuti a seguito di una segnalazione, sono andati in località Bargino, in una zona compresa tra via Cassia per Siena e il Borro delle Tane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

San Casciano Val di Pesa: rifiuti abbandonati, anche pericolosi al Bargino. Indagini su un’impresa ediliziaA San Casciano Val di Pesa, un’impresa edilizia ha lasciato sulla collina del Bargino circa 50 sacchi di rifiuti, alcuni pericolosi, in un’area boschiva tra Via Cassia per Siena e il Borro delle Tane.

Rifiuti pericolosi ai margini di un bosco a San Casciano: denunciati i titolari di tre ditte ediliI titolari di tre ditte edili sono stati denunciati dopo che i carabinieri forestali hanno scoperto rifiuti pericolosi abbandonati ai margini di un bosco a San Casciano.

