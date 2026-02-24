rifiuti pericolosi abbandonati nel bosco scattano tre denunce

Gli operatori ambientali hanno scoperto cinquanta sacchi pieni di rifiuti pericolosi abbandonati lungo una strada di campagna vicino a Fornace. La causa dell’abbandono si lega alla presenza di scarti tossici lasciati in modo illecito tra il bosco e le vigne, a poca distanza dal fosso Borro delle Tane. La presenza di questi materiali mette a rischio la qualità dell’acqua che scorre nel torrente Pesa. Tre persone sono state denunciate per il gesto illecito.

Cinquanta sacchi con all’interno scarti pericolosi sono stati abbandonati lungo una strada di campagna poco dopo la frazione Fornace, un proseguimento della via Cassia per Siena tra il bosco e le vigne, vicino a un fosso chiamato ’Borro delle Tane’ che raccoglie l’acqua piovana dell’intera collina per poi sfociare nel torrente Pesa. E’ stato un passante a segnalare lo scempio alla stazione carabinieri forestale di San Casciano Val di Pesa, così Il comandante con i suoi carabinieri si è recato sul posto. Era ben evidente che il materiale era riconducibile a una ristrutturazione edile e al sospetto che all’interno dei sacchi contenessero rifiuti pericolosi, i carabinieri forestali hanno richiesto la classificazione dei materiali ad Alia, che ha confermato la presenza di vernice e bancali di stiferite utilizzati per cappotti termici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di Pesa

Rifiuti speciali abbandonati in un terreno agricolo: scattano 2 denunce

Rifiuti speciali abbandonati nel bosco, alcuni contenevano materiali pericolosi. Tre denunce a San Casciano Val di Pesa

Una distesa di sacchi neri abbandonati nel bosco
SAN CASCIANO IN VAL DI PESA: A individuare la discarica abusiva anche con rifiuti pericolosi in un'area di pregio paesaggistico sono stati i carabinieri forestali. Tre denunciati

