Montagna sotto assedio | Schlein attacca il taglio dei fondi ai comuni

Il 29 aprile a Roma, Elly Schlein ha criticato il taglio dei fondi destinati ai comuni montani, sottolineando come la recente riforma amministrativa abbia portato a una riduzione degli investimenti e dei diritti per i territori locali. La leader del partito di opposizione ha evidenziato che questa decisione influisce direttamente sulla gestione delle aree montane, peggiorando le condizioni infrastrutturali e sociali di queste comunità.

? Cosa sapere A Roma Elly Schlein denuncia il taglio dei fondi ai comuni montani il 29 aprile.. La nuova classificazione amministrativa riduce gli investimenti e i diritti per i territori locali.. A Roma, mercoledì 29 aprile 2026, la segretaria del Pd Elly Schlein ha denunciato l’impatto della nuova classificazione dei comuni montani durante una conferenza stampa organizzata da Ali e Autonomie locali italiane, sottolineando come le decisioni prese nei palazzi romani stiano penalizzando i territori attraverso una gestione che non prevede nuovi investimenti economici. Il clima che si è respirato durante l’incontro è stato quello di una forte tensione tra le istituzioni centrali e le realtà locali, con la leader della sinistra italiana che ha descritto il processo di ripartizione come un atto compiuto con arroganza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Montagna sotto assedio: Schlein attacca il taglio dei fondi ai comuni Notizie correlate Fondi montagna: taglio del 63%, 700 comuni a rischioLe risorse destinate alla montagna in Emilia-Romagna rischiano un taglio drastico del 63%, scendendo da 200 a 73 milioni di euro secondo i dati della... Montagna sotto assedio: 73 comuni al Tar contro la legge Calderoli? Cosa sapere Settantatré comuni presentano ricorso al Tar contro la nuova classificazione della legge Calderoli.