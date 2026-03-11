Fondi montagna | taglio del 63% 700 comuni a rischio
In Emilia-Romagna, le risorse destinate ai fondi montagna sono state ridotte del 63%, passando da 200 a 73 milioni di euro. La decisione interessa circa 700 comuni della regione, che si trovano ora a fronteggiare questa diminuzione dei finanziamenti. I dati della Ragioneria dello Stato confermano questa riduzione significativa, che coinvolge un'ampia area della regione.
Le risorse destinate alla montagna in Emilia-Romagna rischiano un taglio drastico del 63%, scendendo da 200 a 73 milioni di euro secondo i dati della Ragioneria dello Stato. I consiglieri regionali del Partito Democratico chiedono al Governo chiarimenti immediati su una misura che minaccia servizi e infrastrutture nelle aree più fragili. La preoccupazione nasce dalla discrepanza tra le dichiarazioni pubbliche del ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli e i numeri reali emersi dall’accordo in Conferenza Unificata. Il rischio concreto riguarda circa 700 comuni che resterebbero esclusi dai nuovi criteri di riparto delle risorse. Senza garanzie per gli anni successivi, si rischia di vanificare decenni di politiche di coesione territoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Montagna, i consiglieri regionali PD: «Dai dati della Ragioneria dello Stato taglio del 63% ai fondi. Governo chiarisca»Sui fondi destinati alla montagna emergono numeri che preoccupano fortemente i territori.
Montagna a rischio: comuni calabresi perdono status e fondiLa montagna calabrese si trova di fronte a una riclassificazione che rischia di escludere interi comuni storicamente riconosciuti, privandoli di...
