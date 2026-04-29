Monreale 400 anni del SS Crocifisso | oggi danza rock e Sand Art animano il centro storico

Mercoledì 29 aprile, nel centro storico di Monreale, si svolgerà un evento per celebrare i 400 anni del SS. Crocifisso. La giornata prevede un calendario di spettacoli che includono danza latinoamericana, performance di Sand Art realizzate da Stefania Bruno e concerti rock. Le piazze della città si riempiranno di iniziative che coinvolgeranno diversi artisti e performer, offrendo un programma vario e articolato.

Monreale – Entrano nel vivo i festeggiamenti per il 400° anniversario della Festa del SS. Crocifisso. La città di Monreale si prepara a vivere una giornata — quella di oggi, mercoledì 29 aprile — ricca di appuntamenti culturali e spettacoli dal vivo che coinvolgeranno le principali piazze del centro storico. Il programma odierno offre un mix variegato di generi, dalla danza internazionale al rock italiano, fino alla suggestiva narrazione visiva con la sabbia. Ore 18:30 – Piazza Guglielmo II L’apertura pomeridiana è affidata allo spettacolo artistico di ballo “WORLD LATIN”: un viaggio ritmato che porterà i colori e l’energia delle danze latinoamericane.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, 400 anni del SS. Crocifisso: oggi danza, rock e Sand Art animano il centro storico Notizie correlate Monreale celebra 400 anni di devozione al SS. Crocifisso: indetto un concorso per la realizzazione del logoMonreale – Nell’ambito delle iniziative per il quarto centenario delle celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso di Monreale, la parrocchia... “U viaggiu”: a Monreale una mostra fotografica collettiva per il 400° del SS. CrocifissoMONREALE – In occasione delle celebrazioni per il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso (1626-2026), la città di Monreale ospita “u... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: 400 anni di devozione: presentato il programma della Festa del Santissimo Crocifisso; Santissimo Crocifisso, il programma integrale dei festeggiamenti. Monreale celebra i 400 anni del Santissimo Crocifisso: via alle luminarie artisticheIl Comune impegna oltre 68 mila euro per l’installazione che resterà per tutto il periodo della festa MONREALE, 18 aprile – La città si prepara a vivere u ... monrealenews.it Monreale, festa grande per i 400 anni del Santissimo Crocifisso: Dedicata ad Andrea, Massimo e SalvoFede, tradizione e identità si intrecciano in un anniversario di straordinaria importanza: la città di Monreale si appresta a celebrare la 400ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, uno degl ... blogsicilia.it La sabbia prende vita, racconta storie, diventa memoria. Stefania Bruno Sand Artist presenta “ Little Sicily “ Piazza Vittorio Emanuele – Niscemi (CL) 26 Aprile 2026 Ore 21:00 #StefaniaBruno #SandArt #LittleSicily #georgialofaroeventi - facebook.com facebook