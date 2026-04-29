Un negoziante è stato denunciato dopo il sequestro di tre monopattini e una bicicletta a propulsione elettrica. Gli apparecchi, trovati privi della certificazione di sicurezza, sono stati rimossi da una zona pubblica. L'operazione è stata condotta dalle autorità nel corso di controlli mirati alla verifica delle norme di sicurezza sui mezzi di trasporto elettrici. Nessun altro elemento è stato reso noto riguardo all'episodio.

Tre monopattini e una bicicletta a propulsione elettrica sequestrati perché privi della certificazione di sicurezza. Si è concluso così un blitz realizzato nei giorni scorsi dal corpo di polizia locale Terre Estensi, finalizzato alla tutela della sicurezza stradale e dei consumatori. L’operazione è stata curata, in via congiunta, dai reparti di polizia commerciale e polizia stradale. Nel mirino è finito un negozio situato nel cuore del quartiere Giardino, dove i controlli hanno permesso di scoprire che all’interno dell’esercizio erano messi in vendita veicoli elettrici non a norma. Nello specifico, l’ispezione ha accertato gravi irregolarità nella marchiatura ‘Ce’, elemento fondamentale per la circolazione dei prodotti sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Monopattini irregolari, negoziante denunciata

Notizie correlate

Scoperti 3 lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata l’amministratrice e sospesa l’attivitàControlli dei Carabinieri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta portano alla luce gravi violazioni: sanzioni per oltre 20mila euro e...

Leggi anche: Parete, scoperti lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata titolare, attività sospesa

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Monopattini irregolari, negoziante denunciata.

Ferrara, sequestri nel negozio di cicli: titolare denunciata per frodeFerrara Tre monopattini e un velocipede a propulsione elettrica sequestrati perché privi della certificazione di sicurezza. Si è concluso così un blitz realizzato nei giorni scorsi dal corpo di Polizi ... msn.com

E-bike a 50 all’ora e monopattini irregolari, scattano i controlli alle Tre LanterneNuovo intervento della Polizia Locale nell’area del giardino Tre Lanterne, in largo Giulio Cesare, di fronte al civico 111. Nel pomeriggio di martedì 14 aprile gli agenti del Reparto Radiomobile, impe ... torinoggi.it