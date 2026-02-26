Parete scoperti lavoratori irregolari in un supermercato | denunciata titolare attività sospesa

Tre lavoratori irregolari. È quanto scoperto nel corso dei controlli serrati dei Carabinieri condotti ieri mattina a Parete in un noto supermercato, dove i militari della locale Stazione, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un’ispezione. Nel corso degli accertamenti sono emerse irregolarità in materia di lavoro. In particolare, i militari hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori impiegati senza regolare contratto. Al termine delle verifiche, l’amministratrice dell’esercizio commerciale, una 42enne, è stata deferita in stato di libertà per violazioni alla normativa vigente. Le irregolarità accertate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 20. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

