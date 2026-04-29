Monopattini | dal 16 maggio arrivano le targhe per la sicurezza

Dal 16 maggio entrerà in vigore l'obbligo di apporre una targa sui monopattini elettrici, con l'emissione che sarà gestita dalla Zecca di Foggia. La misura riguarda tutti i veicoli di questo tipo e mira a migliorare la sicurezza e il controllo sul territorio. La normativa si applica a partire dalla data indicata e prevede che i possessori si attengano alla nuova disposizione.

? Cosa sapere Dal 16 maggio scatta l'obbligo di targa per i monopattini elettrici tramite la Zecca di Foggia.. La misura permette l'identificazione dei conducenti e l'assicurazione obbligatoria sarà vincolante dal 16 luglio.. Il 16 maggio prossimo entrerà in vigore l’obbligo di installare le targhe sui monopattini elettrici, dopo la presentazione ufficiale avvenuta ieri presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia. La nuova normativa mira a garantire l’identificazione univoca di ogni mezzo, permettendo di collegare il veicolo al proprietario per stabilire le responsabilità in caso di incidenti. Durante l’evento alla Zecca di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monopattini: dal 16 maggio arrivano le targhe per la sicurezza Notizie correlate Targhe monopattini, l’annuncio del Ministero: cosa cambia il 16 maggioIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rassicura sull’introduzione delle targhe per i monopattini elettrici. Monopattini elettrici, obbligo di assicurazione slitta al 16 luglio: confermata la scadenza per le targheSlitta al 16 luglio l'obbligo di dotarsi di un'assicurazione Rc per i proprietari dei monopattini elettrici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mimit-Mit: obbligo assicurazione monopattini dal 16 luglio; Monopattini elettrici, assicurazione obbligatoria dal 16 luglio: slitta la Rc ma resta il contrassegno dal 17 maggio; Monopattini elettrici, slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurazione Rc. Cosa sapere; Slitta al 16 luglio l'obbligo di assicurare i monopattini elettrici, ma dal 16 maggio serve la targa. Monopattini elettrici: dal 16 maggio 2026 obbligo di contrassegno identificativo e assicurazione RCIl contrassegno dovrà essere richiesto esclusivamente tramite la piattaforma Gestione pratiche online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dal[Leggi...] ... monferratowebtv.it Monopattini elettrici, arriva il targhino. Contrassegno obbligatorio dal 16 maggioScattano le nuove regole per la tracciabilità dei mezzi, mentre l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile è stato posticipato al 16 luglio ... ilfattoquotidiano.it Monopattini elettrici, cambia la mobilità urbana. Dal 16 maggio entrerà in vigore l’obbligo di targa per i monopattini elettrici, con l’obiettivo di rendere più semplice l’identificazione dei mezzi e aumentare la sicurezza stradale. L’assicurazione obbligatoria, invec - facebook.com facebook Foggia, stampata la prima targa per i monopattini. #Salvini: “Casco, targa e assicurazione per il bene di tutti”. x.com