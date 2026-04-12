Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che dal 16 maggio sarà obbligatorio applicare le targhe ai monopattini elettrici. Questa misura riguarda tutti i veicoli di questo tipo e mira a regolamentare l’uso nelle aree urbane. Le targhe serviranno a identificare i mezzi e faciliteranno le verifiche da parte delle autorità. La novità si inserisce in un quadro di aggiornamenti normativi sul settore della mobilità condivisa.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rassicura sull’introduzione delle targhe per i monopattini elettrici. Secondo quanto comunicato, il sistema è già stato predisposto per garantire a tutti i cittadini che hanno fatto richiesta del contrassegno di essere in regola entro il 16 maggio, data in cui scatterà l’obbligo. Eventuali criticità nelle prenotazioni, spiegano dal Ministero, sono legate alla fase iniziale di avvio del sistema e non incidono sulla capacità operativa complessiva. “Eventuali disallineamenti nelle prenotazioni sono legati esclusivamente alla fase iniziale”, viene sottolineato. Ad oggi risultano già prodotti e distribuiti oltre 200.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Targhe monopattini, l’annuncio del Ministero: cosa cambia il 16 maggio

Monopattini elettrici, dal 16 maggio obbligo di targa e assicurazione: cosa cambiaSta per cambiare tutto per chi usa i monopattini elettrici a Roma e in tutta Italia.

Monopattini elettrici, dal 16 maggio scattano targa e assicurazione obbligatorie: cosa cambia per chi li usaDal 16 maggio 2026 tutti i monopattini elettrici dovranno avere targa e assicurazione.