A Monfalcone, durante un’operazione della polizia locale, sono state effettuate 493 verifiche su biciclette e monopattini. In seguito a questi controlli, sono state comminate 40 multe per diverse infrazioni, tra cui l’assenza di luci e altre irregolarità. L’intervento si è concentrato sul rispetto delle norme di sicurezza e sull’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

? Cosa sapere Polizia locale a Monfalcone: 40 sanzioni per bici e monopattini dopo 493 controlli tecnici.. Mancanza di luci e attraversamenti sulle strisce causano la maggior parte delle infrazioni rilevate.. Quasi 500 verifiche tecniche su biciclette e monopattini hanno portato a 40 sanzioni amministrative nelle strade di Monfalcone, dopo un’intensa attività di pattugliamento svolta dalla Polizia locale nei giorni scorsi. Il presidio operativo, coordinato dal Comando di via Rosselli, ha interessato diverse zone della città con l’obiettivo di monitorare la circolazione dei mezzi a due ruote. Durante i controlli, le autorità hanno esaminato...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monfalcone, blitz su bici e monopattini: 40 multe tra luci e infrazioni

Notizie correlate

Leggi anche: Monopattini e dehors al centro del blitz antidegrado in San Donato: raffica di multe

Modifiche a monopattini, moto e bici elettriche: raffica di controlli e di multe a BariLa Polizia Locale e funzionari della Motorizzazione Civile di Bari hanno effettuato una giornata congiunta di controlli su monopattini, biciclette...