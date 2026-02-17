Monopattini e dehors al centro del blitz antidegrado in San Donato | raffica di multe

La polizia locale di Bologna ha multato numerosi cittadini durante un blitz contro l’abbandono di monopattini e il degrado nei dehors di San Donato. La decisione è stata presa dopo che alcuni residenti avevano segnalato un aumento di veicoli lasciati in modo irregolare e di spazi pubblici sporchi. Durante il controllo, gli agenti hanno verificato che molte postazioni di monopattini elettrici non erano state riposte correttamente, mentre alcune aree esterne ai locali risultavano piene di rifiuti e sedie disordinate.

Tre giorni di controlli a tappeto nella zona del giardino Parker-Lennon. Il bilancio della polizia locale Come era stato annunciato, dopo via Amendola la polizia locale di Bologna ha condotto un capillare controllo anticriminalità nella zona del giarino Parker-Lennon, quartiere San Donato-San Vitale. Tra venerdì 13 e lunedì 16 febbraio sono scesi in campo i reparti territoriali insieme a unità cinofile, motociclisti e specialisti del settore commerciale. Il fronte della sicurezza stradale è stato uno dei più attenzionati, con 75 veicoli controllati e un totale di 38 verbali staccati. Tra le infrazioni più pesanti spicca quella a carico di un conducente su un monopattino elettrico non omologato: il mezzo, che circolava senza targa, assicurazione e certificato, è stato sequestrato ai fini della confisca.