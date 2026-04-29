Monesi rinasce | 391mila euro per trasformare l’ex Redentore

Il Comune di Triora ha stanziato 391 mila euro alla Fognini Costruzioni per l'ex Redentore a Monesi. L’intervento prevede la riqualificazione dell’area, che sarà destinata a diventare un centro dedicato agli sport outdoor. La progettazione mira a valorizzare la zona e favorire l’uso pubblico. La cifra rappresenta un investimento diretto per la riqualificazione del sito e la realizzazione del nuovo spazio.

? Cosa sapere Il Comune di Triora assegna 391mila euro alla Fognini Costruzioni per l'ex Redentore.. L'intervento a Monesi punta a trasformare l'area in un centro per sport outdoor.. Con un investimento di 391.882,61 euro approvato dal Comune di Triora, la ditta Fognini Costruzioni Srl di Ventimiglia avvierà i lavori per la rigenerazione urbana del borgo di Monesi, puntando sulla trasformazione dell’area dell’ex Albergo Redentore. L’assegnazione dell’appalto, che ha la vittoria della impresa ventimiese con un ribasso del 5%, segna l’inizio della fase operativa per il primo lotto di un piano ambizioso volto a recuperare una frazione montana che ha sofferto per anni il dissesto idrogeologico e il calo dei flussi turistici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monesi rinasce: 391mila euro per trasformare l’ex Redentore Notizie correlate Pascoso rinasce. Dalla Regione 600mila euro"Portare servizi vicino ai cittadini è il primo antidoto per contrastare lo spopolamento dei nostri borghi". Cattolica rinasce: 500mila euro per strade, marciapiedi e sicurezzaCattolica si trasforma: i cantieri che cambieranno il volto della città Un nuovo attraversamento pedonale sta per sorgere in via Pàntano, proprio a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Monesi, demolizione dell’ex albergo Redentore: lavori al via a maggioL’assessore regionale Marco Scajola presenta il progetto di abbattimento e riqualificazione. Investimento da 570mila euro, di cui 542mila finanziati da Regione Liguria ... riviera24.it Monesi, ex Redentore addio. Entro fine mese i primi lavoriTriora – Nuovo passo avanti verso il rilancio del comprensorio di Monesi. Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Triora (che ha giurisdizione sulla frazione) ha approvato il progetto esecutivo per ... ilsecoloxix.it