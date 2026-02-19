Pascoso rinasce Dalla Regione 600mila euro

Pascoso riceve 600mila euro dalla Regione per rinascere, una notizia che fa sperare nel futuro del piccolo borgo. La somma servirà a migliorare i servizi e a rendere il paese più attrattivo, rispondendo alle esigenze dei residenti. La decisione nasce dall’obiettivo di fermare lo spopolamento e ridare vita alle case vuote. Con questo investimento, il Comune intende creare nuove opportunità e favorire il ritorno di chi ha lasciato Pascoso in cerca di lavoro. La strada per il rilancio è appena iniziata.

"Portare servizi vicino ai cittadini è il primo antidoto per contrastare lo spopolamento dei nostri borghi ". Questo il commento a caldo del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, alla notizia del contributo di 600mila euro di contributo, a fronte di un costo complessivo pari a euro 865mila, destinato dalla Regione Toscana al recupero e alla ristrutturazione di un edificio da adibire a pubblico servizio nel centro storico della frazione di Pascoso nel suo Comune. Dopo l'assegnazione di nuovi fondi a inizio febbraio a altri 13 Comuni, con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta della giunta regionale, anche il Comune di Pescaglia, 29esimo nella graduatoria dei progetti di rigenerazione urbana relativi alla Toscana Diffusa in attesa di contributo regionale, ha visto, infatti, accolta la propria richiesta di finanziamento.