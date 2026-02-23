Cattolica rinasce | 500mila euro per strade marciapiedi e sicurezza

Cattolica investe 500mila euro per migliorare le strade e la sicurezza. La città ha deciso di rifare i marciapiedi e installare nuovi attraversamenti pedonali, tra cui uno in via Pàntano, sopra la ferrovia. Questi lavori mirano a rendere più sicuro il passaggio dei pedoni e a ridurre i rischi per i residenti. I cantieri sono già in fase di avvio e cambieranno il volto del quartiere. I cittadini attendono con interesse i miglioramenti promessi.

Cattolica si trasforma: i cantieri che cambieranno il volto della città. Un nuovo attraversamento pedonale sta per sorgere in via Pàntano, proprio a monte della ferrovia. Un intervento atteso da anni dai residenti, che finalmente vedrà la luce grazie al piano di manutenzione straordinaria approvato dalla giunta comunale. L’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni ha sottolineato come questo sia solo uno dei tanti tasselli del grande progetto di riqualificazione urbana che ha preso avvio con il suo mandato. In via dei Gelsi, un asse fondamentale di collegamento tra il quartiere Macanno e la zona industriale, sono in programma interventi di riqualificazione e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

