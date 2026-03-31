Var per i cartellini gialli e gli angoli sostituzioni rapide | ecco le nuove regole Fifa per i Mondiali

Mentre le nazionali si preparano per i playoff che decreteranno le ultime qualificate ai Mondiali 2026, la Fifa ha annunciato alcune modifiche ai regolamenti. Le nuove norme, che entreranno in vigore dalla prossima coppa del mondo prevista per giugno negli Stati Uniti, Canada e Messico, riguardano l'uso del VAR per i cartellini gialli e gli angoli, oltre a disposizioni per le sostituzioni rapide.

Mentre i playoff si apprestano a decretare le ultime nazionali, qualificate ai Mondiali 2026, la Fifa ha ufficializzato le novità regolamentari, che entreranno in vigore proprio dalla prossima Coppa del Mondo, in programma a giugno in Stati Uniti, Canada e Messico. Il pacchetto di modifiche regolamentari, approvate a fine febbraio dall’Ifab, durante l'Assemblea Generale Annuale, ha una direttiva chiara: ridurre al minimo gli sprechi di tempo, in modo da portare davvero a un incremento dei minuti giocati. Così, dopo la regola degli otto secondi per la ripresa del gioco da parte dei portieri, l'estensione del conteggio viene estesa anche a rimesse laterali e rinvii dal fondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Var per i cartellini gialli e gli angoli, sostituzioni rapide: ecco le nuove regole Fifa per i Mondiali Articoli correlati Leggi anche: Sostituzioni, secondi gialli, angoli, fuorigioco: lotta ai furbetti del calcio, come cambiano le regole Nuove regole in arrivo: VAR sui cartellini gialli al caso Vinicius-PrestianniIl quadro regolamentare del calcio internazionale è al centro di una fase di revisione mirata a chiarire procedure, potenziare la gestione del tempo... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Var, i tifosi inglesi non lo vogliono in Premier League: scatta la polemica; Italia-Irlanda del Nord, moviola: l’arbitro non vede due falli di mano, il Var tace, rissa sfiorata; Juventus-Sassuolo, c’era il penalty per i bianconeri? L’analisi; Qualificazioni Mondiali: Bosnia–Italia, Azzurri favoriti a Zenica. Var per i cartellini gialli e gli angoli, sostituzioni rapide: ecco le nuove regole Fifa per i MondialiIl giocatore sostituito avrà un massimo di 10 secondi per lasciare il campo. Verrà applicato un timer di 5 secondi per le rimesse laterali. Aumenta il potere di intervento del Var ... ilgiornale.it Var, i tifosi inglesi non lo vogliono in Premier League: scatta la polemica facebook Il VAR non piace ai tifosi inglesi: il 75% è contrario al suo utilizzo in Premier League, secondo un sondaggio realizzato dalla Football Supporters Association x.com