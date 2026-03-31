Sostituzioni più veloci e Var anche su cartellini gialli e angoli | ufficiali le nuove regole Fifa per i Mondiali

La Fifa ha approvato nuove regole per i Mondiali che introducono cambiamenti nelle sostituzioni e nell’utilizzo del VAR. Le novità prevedono una riduzione dei tempi per le sostituzioni a dieci secondi e un’estensione dell’uso del video check anche in caso di secondo cartellino giallo. Inoltre, ci sono nuovi segnali visivi per le rimesse laterali e i rinvii, con l’obiettivo di ridurre le perdite di tempo durante le partite.

L'International Football Association Board (Ifab) a fine febbraio ha approvato un pacchetto di misure volte ad accelerare il ritmo delle partite e a contrastare le perdite di tempo. Le modifiche sono già in vigore per quanto riguarda i Mondiali 2026 al via l'11 giugno. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda il «conto alla rovescia» sulle rimesse laterali e sui rinvii dal fondo. Se l'arbitro ritiene che una rimessa laterale o un calcio di rinvio stiano richiedendo troppo tempo o vengano deliberatamente ritardati, potrà avviare un conto alla rovescia visivo di cinque secondi. Una volta scaduto il tempo, le rimesse laterali verranno assegnate all'altra squadra, mentre in caso di rinvio ritardato verrà assegnato un calcio d'angolo agli avversari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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