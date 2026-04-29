Mondiale attenzione | espulso chi si copre la bocca per parlare e chi lascia il campo per protesta
A partire dalla prossima Coppa del Mondo, le autorità sportive hanno stabilito nuove regole che prevedono l'espulsione di chi si copre la bocca per parlare e di chi lascia il campo come forma di protesta. La decisione è stata approvata dall'Ifab e confermata dalla Fifa, coinvolgendo tutte le partite ufficiali del torneo. Le nuove norme si applicano a comportamenti considerati violazioni del codice di condotta durante le competizioni.
Cartellino rosso per chi abbandona il terreno di gioco perché non condivide la decisione dell'arbitro. E per chi si copre la bocca per parlare con gli avversari. È quanto approvato dal Consiglio della Fifa. Il provvedimento avrà applicazione sin dalla prossima Coppa del Mondo Fifa (11 giugno-19 luglio 2026 in Messico, Canada e Usa) come stabilito dalla riunione straordinaria dell'International Football Association Board (Ifab). Il provvedimento si è reso necessario dopo gli episodi gravi verificatisi negli ultimi mesi. Il primo avvenuto durante la finale dell'ultima Coppa d'Africa, disputatasi a Rabat il 18 gennaio scorso, quando il Senegal ha abbandonato il campo di gioco per protesta nei confronti dell'arbitro che aveva decretato un rigore per il Marocco, padrone di casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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