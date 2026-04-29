Mondiale attenzione | espulso chi si copre la bocca per parlare e chi lascia il campo per protesta

A partire dalla prossima Coppa del Mondo, le autorità sportive hanno stabilito nuove regole che prevedono l'espulsione di chi si copre la bocca per parlare e di chi lascia il campo come forma di protesta. La decisione è stata approvata dall'Ifab e confermata dalla Fifa, coinvolgendo tutte le partite ufficiali del torneo. Le nuove norme si applicano a comportamenti considerati violazioni del codice di condotta durante le competizioni.

Cartellino rosso per chi abbandona il terreno di gioco perché non condivide la decisione dell'arbitro. E per chi si copre la bocca per parlare con gli avversari. È quanto approvato dal Consiglio della Fifa. Il provvedimento avrà applicazione sin dalla prossima Coppa del Mondo Fifa (11 giugno-19 luglio 2026 in Messico, Canada e Usa) come stabilito dalla riunione straordinaria dell'International Football Association Board (Ifab). Il provvedimento si è reso necessario dopo gli episodi gravi verificatisi negli ultimi mesi. Il primo avvenuto durante la finale dell'ultima Coppa d'Africa, disputatasi a Rabat il 18 gennaio scorso, quando il Senegal ha abbandonato il campo di gioco per protesta nei confronti dell'arbitro che aveva decretato un rigore per il Marocco, padrone di casa.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale, attenzione: espulso chi si copre la bocca per parlare e chi lascia il campo per protesta He leaves her bleeding, she miscarries, leaves, returns rich and takes everything! Notizie correlate Nuova regola ai Mondiali 2026, cartellino rosso per chi si copre la bocca o abbandona il campoLa FIFA prepara nuove regole drastiche: espulsione per chi abbandona il campo in segno di protesta e sanzioni anche per chi si copre la bocca. Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i MondialiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, propone il rosso diretto per i calciatori che celano il labiale durante gli scontri verbali.