Espulsione per chi si copre la bocca in campo stretta FIFA contro il razzismo | la nuova norma per i Mondiali

La FIFA ha annunciato una nuova norma in vista dei prossimi Mondiali: i calciatori che si coprono la bocca durante le interazioni sul campo saranno espulsi. Inoltre, il presidente della FIFA ha proposto l’introduzione di un cartellino rosso diretto per chi copre le labbra in modo da rendere difficile la comunicazione. La stretta mira a contrastare comportamenti che possano favorire il razzismo.

🔗 Leggi su Fanpage.it Scandalo biglietti ai Mondiali, tutta la stampa inglese contro la Fifa: "Totale disprezzo per i tifosi"I biglietti per le partite del Mondiali a prezzi "flessibili", sono diventato uno scandalo a lenta lievitazione. Leggi anche: Mondiali 2026, l'AI pronta a scendere in campo: tutte le novità della FIFA Altri aggiornamenti su Espulsione. Temi più discussi: Fifa, la proposta di Infantino: Espulsione per chi si copre la bocca in campo. Si deve presumere che stia dicendo qualcosa di non consentito; Infantino chiede fermezza contro il razzismo: Espulsione per chi dice qualcosa coprendosi la bocca; Espulsione per chi si copre la bocca in campo, stretta FIFA contro il razzismo: la nuova norma per i MondialiIl presidente della FIFA, Gianni Infantino, propone il rosso diretto per i calciatori che celano il labiale durante gli scontri verbali ... fanpage.it Fifa, la proposta di Infantino: Espulsione per chi si copre la bocca in campo. Si deve presumere che stia dicendo qualcosa di non consentitoLa 140ª Assemblea Generale Annuale dell'Ifab, tenutasi a Hensol in Galles, è servita per approvare un pacchetto di modifiche regolamentari che verranno introdotte a partire dal Mondiale di ... calciomercato.com