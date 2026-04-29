Durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmissione trasmessa su YouTube da OA Sport, Guido Monaco ha commentato l’eliminazione di Lorenzo Musetti all’ATP di Madrid. Ha sottolineato che, pur riconoscendo potenzialità, il giovane tennista presenta ancora difetti evidenti. Inoltre, Monaco ha parlato di un altro giocatore, affermando che, sebbene possa avere una carriera di rilievo, non lo considera tra i migliori.

L’uscita di scena di Lorenzo Musetti all’ATP di Madird è stato un tema cardine toccato da Guido Monaco in occasione dell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport curata da Dario Puppo con lo stesso Monaco e Massimiliano Ambesi. L’analista ha parlato a lungo della prestazione offerta dal giocatore italiano, caduto al cospetto del ceco Jiri Lehecka per 6-4 6-5. “ La prestazione di ieri di Musetti non è nient’altro che il manifesto dei suoi problemi per giocare con continuità a quei livelli – ha detto Monaco – Per me non c’è niente da scoprire di Musetti: può farti sognare come rammaricare. Se giochi nel 2026 col rovescio a una mano, 4 metri lontano dalla riga di fondo, non potrai mai vincere facilmente.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Jodar può avere una carriera straordinaria, ma non lo vedo tra i semidei. Musetti ha difetti ancora visibili”

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