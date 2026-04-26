Durante l’ultima puntata di TennisMania, trasmessa sul canale Youtube di OA Sport, Guido Monaco, commentatore tecnico di Eurosport, ha parlato del team di Sinner e della possibile minaccia rappresentata da Jodar. Monaco ha evidenziato come il team abbia compreso le potenzialità di Jodar, sottolineando che possiede caratteristiche particolari che lo rendono un avversario da tenere sotto controllo nel circuito internazionale.

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) si è espresso sui temi d’attualità del tennis internazionale nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Al centro dell’attenzione il torneo di Madrid. Monaco, da questo punto di vista, è partito dal fare una dinamica generale, specialmente parlando di Jannik Sinner. “ Jannik ha capito che a Madrid deve tornare a giocare un po’ da cemento, perché lo spostamento è molto difficile. Quando i tennisti vengono presi in contropiede, quasi mai riescono ad invertire la rotta della corsa. Avevo detto che Jodar poteva sculacciare de Minaur, e l’ha sculacciato. Lo spagnolo è molto tenuto sott’occhio dal team di Sinner: è andato a vedere la sua partita”, ha sottolineato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Il team di Sinner ha capito che Jodar può essere un pericolo notevole. Ha qualcosa di speciale”

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