Momblano | Inchiesta sugli arbitri? Si rischia il vuoto cosmico e risvolti imprevedibili Inaccettabile il comportamento di Rocchi ESCLUSIVA e VIDEO

Momblano, noto giornalista, opinionista e conduttore televisivo, ha commentato l'apertura di un'inchiesta sugli arbitri, sottolineando che potrebbe portare a conseguenze imprevedibili e a un vuoto nel settore. Ha anche criticato duramente il comportamento di un dirigente che ha coinvolto nella vicenda, definendolo inaccettabile. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di analisi sulle recenti indagini in ambito sportivo.

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