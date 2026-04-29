Momblano dà la sua percentuale | Se Vlahovic lascia la Juve al 70% andrà…

Durante un'intervista, un noto giornalista vicino alla Juventus ha espresso una percentuale riguardante il possibile trasferimento di un attaccante dalla squadra. Ha affermato che, se il giocatore dovesse lasciare i bianconeri, ci sarebbe una possibilità del 70%. La dichiarazione si basa su informazioni raccolte in ambito sportivo e sui recenti sviluppi delle trattative di mercato. Nessun dettaglio specifico è stato fornito sui motivi di questa eventuale cessione.

di Paolo Rossi Momblano dà la sua percentuale: «Se Vlahovic lascia la Juve al 70% andrà.». L’intervista al noto giornalista vicino ai bianconeri. Luca Momblano, giornalista vicino all’ambiente Juventus, ha rilasciato un’intervista esclusiva a CalcioNews24. Ciao Luca. Con te partirei da un’analisi sull’inchiesta arbitrale scoppiata negli ultimi giorni. Partendo dal presupposto che al momento nessun club è indagato, quali pensi possano essere i risvolti pensando anche ad un possibile parallelismo con la situazione della Juve di 20 anni fa? « Innanzitutto, come hai giustamente detto, è una vicenda che riguarda esclusivamente gli arbitri. Senza dimenticare però che gli arbitri sono il cuore e l’epicentro di tutto quello che noi commentiamo e osserviamo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Momblano dà la sua percentuale: «Se Vlahovic lascia la Juve al 70% andrà…» Notizie correlate I profitti con Walker Texas Ranger, le case di lusso, il business Total Gym: Chuck Norris lascia un’eredità da 70 milioni. Ecco a chi andràCon la scomparsa di Chuck Norris, morto il 20 marzo all’età di 86 anni, si apre il capitolo della successione di un patrimonio stimato intorno ai 70... Vlahovic al Milan? La bomba dell’esperto: “Parla con Allegri e Tare. Non so se la Juve …”Si è parlato, spesso, nelle ultime settimane, del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Contenuti utili per approfondire Juventus, Momblano: 'Percentuale permanenza di Tudor al 98%’Dopo il cambio dirigenziale avvenuto negli scorsi mesi, la Juventus sembra intenzionata a puntare sulla continuità tecnica e confermare Igor Tudor sulla panchina per la stagione 2025/26. Nonostante ... it.blastingnews.com Juventus, Momblano: 'Percentuale di permanenza di Giuntoli all'1,89%'La Juventus si prepara a vivere un finale di stagione carico di incertezze, non solo sul campo ma anche e soprattutto a livello societario. Dopo una stagione segnata da alti e bassi, infatti, il club ... it.blastingnews.com