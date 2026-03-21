I profitti con Walker Texas Ranger le case di lusso il business Total Gym | Chuck Norris lascia un’eredità da 70 milioni Ecco a chi andrà

Chuck Norris è morto il 20 marzo all’età di 86 anni, lasciando un patrimonio stimato intorno ai 70 milioni di dollari. Tra le sue fonti di guadagno ci sono stati i profitti derivanti dalla serie televisiva

Con la scomparsa di Chuck Norris, morto il 20 marzo all’età di 86 anni, si apre il capitolo della successione di un patrimonio stimato intorno ai 70 milioni di dollari, secondo Celebrity Net Worth e Fortune. Cifra che riflette non solo la fama accumulata sul grande e piccolo schermo, ma anche una gestione oculata e strategica della propria immagine e delle proprie attività imprenditoriali. Il pilastro della fortuna di Norris resta senza dubbio la serie cult Walker Texas Ranger, dove Norris interpretava un Texas Ranger di Austin che combatteva il crimine con le arti marziali e un forte senso della giustizia. Le puntate di Walker e le pubblicità di Total Gym. 🔗 Leggi su Open.online

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