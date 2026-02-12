Si riaccendono le voci su un possibile trasferimento di Dusan Vlahovic al Milan. L’attaccante serbo, che ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno, starebbe parlando con Allegri e Tare. La trattativa resta tutta da confermare, ma i rumors continuano a circolare nel mondo del calcio italiano.

Si è parlato, spesso, nelle ultime settimane, del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Il bomber serbo, classe 2000, andrà infatti in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno e, ad oggi, non giungono di certo segnali positivi sul fronte rinnovo. Anzi, sembra che il suo entourage, capitanato da Darko Ristic, si stia già guardando intorno alla ricerca della miglior soluzione per Vlahovic nella stagione 2026-2027. Tra le varie piste estere (Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Newcastle), quella italiana è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha già avuto modo di allenare il centravanti alla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vlahovic al Milan? La bomba dell’esperto: “Parla con Allegri e Tare. Non so se la Juve …”

Approfondimenti su Vlahovic Milan

Il Milan ha messo gli occhi su Dusan Vlahovic.

Il calciomercato di gennaio si avvicina, e il Milan punta a rafforzare la propria rosa per conquistare lo scudetto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vlahovic Milan

Argomenti discussi: Vlahovic-Milan, Tare spinge! Sbuca Kean e il profilo internazionale: c'è un indizio; Vlahovic libero di firmare a zero per un’altra squadra: dal Milan alle piste estere, gli scenari; L'Inter si affretta a blindare Dimarco. Vlahovic: sullo sfondo c'è sempre il Milan; Juventus, per Vlahovic sirene inglesi: Tottenham e Chelsea davanti al Milan.

Vlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamentiLa pista Vlahovic per il Milan non è ancora tramontata? Fabrizio Romano fornisce importantissimi aggiornamenti sull'ipotesi di mercato ... spaziomilan.it

Milan, l'interesse per Vlahovic c'è. Ma lui non ha ancora deciso il suo futuroNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha ospitato Marco Guidi, firma della Gazzetta dello Sport, che ha parlato così del mercato in entrata in attacco del Milan e soprattutto di ... milannews.it

La pista #Vlahovic si complica: il serbo è vicino al rinnovo con la #Juventus e il colpo sfuma per il #Milan. Sarebbe stato davvero l’attaccante giusto per i rossoneri LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU MILANNEWS24 - facebook.com facebook

#Vlahovic, futuro ancora incerto: il #Milan c’è, ma occhio a #Barcellona e #Bayern #MilanPress x.com