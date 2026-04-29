Momblano, noto giornalista e opinionista, ha rilasciato un’intervista a CalcioNews24 in cui ha commentato la comunicazione riguardante Chivu, sottolineando che si è verificato un cortocircuito legato all’episodio tra Bastoni e Kalulu. La conversazione si è concentrata su alcuni dettagli emersi in relazione a questo episodio, senza approfondire motivazioni o implicazioni più ampie. Momblano ha espresso la propria opinione sui fatti, evidenziando le discrepanze riscontrate nella comunicazione ufficiale.

di Stefano Cori Momblano, noto giornalista, opinionista e conduttore tv ha rilasciato un’intervista a CalcioNews24. Luca Momblano è stato intervistato ai microfoni di CalcioNews24. Il noto giornalista, commentatore e opinionista ha toccato diversi argomenti: Ciao Luca. Con te partirei da un’analisi sull’inchiesta arbitrale scoppiata negli ultimi giorni. Partendo dal presupposto che al momento nessun club è indagato, quali pensi possano essere i risvolti pensando anche ad un possibile parallelismo con la situazione della Juve di 20 anni fa? « Innanzitutto, come hai giustamente detto, è una vicenda che riguarda esclusivamente gli arbitri. Senza dimenticare però che gli arbitri sono il cuore e l’epicentro di tutto quello che noi commentiamo e osserviamo.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Momblano a CalcioNews24: «Sulla comunicazione di Chivu si può dire che ci sia stato un importante cortocircuito a partire dall’episodio Bastoni-Kalulu»

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