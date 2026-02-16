Ranocchia difende Bastoni | Ha sbagliato ma non merita questa gogna mediatica! E non si può dire che sia un campionato falsato perché…

Andrea Ranocchia ha preso posizione sulla polemica che ha coinvolto Alessandro Bastoni dopo la partita contro la Juventus, sottolineando che l’ex compagno di squadra ha commesso un errore, ma non merita di essere travolto dai media. Ranocchia, che conosce bene Bastoni e ha condiviso con lui anni di allenamenti, osserva che l’attenzione eccessiva rischia di danneggiare troppo il difensore nerazzurro. Durante una recente intervista, Ranocchia ha anche commentato la questione del campionato, dicendo che non si può definire falsato solo perché ci sono state alcune decisioni arbitrali contestate. In passato, Ranocchia

