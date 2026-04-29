Mombello bando per il recupero | i privati rigenerano il complesso

Sono scaduti i termini per il bando di rigenerazione urbana del complesso di Mombello a Limbiate. Il progetto prevedeva il coinvolgimento dei privati per il recupero e la valorizzazione dell’area. La procedura, aperta da qualche mese, mirava a promuovere interventi di ristrutturazione e riqualificazione del complesso. Ora si attende di conoscere le proposte presentate e i risultati finali della selezione.

?? Cosa sapere Scaduti i termini per il bando di rigenerazione urbana del complesso Mombello a Limbiate. I privati ristruttureranno i padiglioni per servizi sociali versando 250.000 euro di canone annuo. Il 27 aprile sono scaduti i termini per presentare le offerte relative al bando per la riqualificazione di una parte del complesso di Mombello a Limbiate, un progetto che punta a consegnare edifici oggi degradati a operatori privati per nuovi usi sociali. La Provincia di Monza e Brianza ha messo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mombello, bando per il recupero: i privati rigenerano il complesso Notizie correlate Vigili del Fuoco salvano un cane intrappolato a Latina: intervento complesso per il recuperoABBONATI A DAYITALIANEWS Un intervento che ha richiesto pazienza e attrezzature specialistiche è stato portato a termine ieri sera, lunedì 9 marzo,... Sponsor privati per il restauro e il recupero di beni culturali, la proposta di Forza ItaliaPer rilanciare la collaborazione fra pubblico e privato sul fronte del restauro dei beni culturali italiani occorre aggiornare la normativa in... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il futuro del Mombello: il progetto per dare nuova vita all’ex manicomio più grande d’Italia; Nuova vita a un pezzo di Mombello a Limbiate: la Provincia a caccia di investitori; L’editoriale del direttore Marco Pirola: L’urbanistica dell’azzardo e della memoria; L’editoriale del direttore Marco Pirola: L’urbanistica dell’azzardo e della memoria. Nuova vita a un pezzo di Mombello a Limbiate: la Provincia a caccia di investitoriPotranno essere trasformati in studentati, residenze per anziani, strutture sportive e servizi ma non ... msn.com L’editoriale del direttore Marco Pirola: «L’urbanistica dell’azzardo e della memoria»Limbiate. C’è qualcosa di profondamente simbolico nel destino dell’area di Mombello. Un luogo che ... msn.com Comune di Mombello Monferrato. Majo Y Su Banda · El Bombón. Una memorabile domenica di “VINTAGE & BARBERA “ per le strade di Mombello! Ieri, 26 Aprile, è stato semplicemente fantastico vedere i nostri luoghi del cuore carichi di partecipazione, divert - facebook.com facebook