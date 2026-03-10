Vigili del Fuoco salvano un cane intrappolato a Latina | intervento complesso per il recupero

I Vigili del Fuoco di Latina sono intervenuti lunedì sera per recuperare un cane intrappolato in una zona difficile da raggiungere. L’intervento, che ha richiesto l’uso di attrezzature specialistiche e molta pazienza, è stato avviato a seguito di una segnalazione al NUE112. L’operazione si è conclusa con il salvataggio dell’animale.

Un intervento che ha richiesto pazienza e attrezzature specialistiche è stato portato a termine ieri sera, lunedì 9 marzo, dai Vigili del Fuoco di Latina a seguito di una segnalazione giunta tramite il NUE112. Il salvataggio di un cane di grossa taglia, rimasto intrappolato in un tubo di scolo sotto un ponte in via Piscinara, ha richiesto il coinvolgimento di più risorse. Il cane intrappolato: un'operazione di salvataggio complessa. Alle 19:00, il personale dei Vigili del Fuoco di Latina è giunto sul posto, dove è stato accertato che il cane, di nome Frodo, si trovava all'interno di un tubo lungo circa 10 metri, usato per lo scolo delle acque, e posto sotto un ponte che dà accesso alle abitazioni civili.