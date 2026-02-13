La deputata di Forza Italia Cristina Rossello annuncia una proposta di legge, l’AC 2666, che mira a coinvolgere sponsor privati nel restauro e nel recupero di beni culturali attraverso contratti standard di sponsorizzazione, con l’obiettivo di semplificare e incentivare il finanziamento privato nel settore.

Per rilanciare la collaborazione fra pubblico e privato sul fronte del restauro dei beni culturali italiani occorre aggiornare la normativa in materia. “È necessario perché intanto viene da una domanda che fanno gli imprenditori e quando c’è una domanda vuol dire che c’è bisogno di una chiarezza o comunque di una semplificazione. Ed è quello che facciamo in questa legge”, spiega a Parlamento 24 la deputata Cristina Rossello, di Forza Italia. La sua proposta di legge “Norme in materia di sponsorizzazione privata di progetti per la manutenzione, il restauro e il recupero di beni del patrimonio culturale pubblico”, presentata alla Camera, promuove infatti “la semplificazione e trasparenza delle procedure” connesse agli sponsor privati ma anche “una maggiore chiarezza relativa all’individuazione del bene oggetto di manutenzione, restauro o revisione”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Sponsor privati per il restauro e il recupero di beni culturali, la proposta di Forza Italia

Contenuti correlati

Cultura, Rossello (FI): Con ‘Art Profit’ sponsorizzazioni private per restauri e valorizzazione

Argomenti discussi: Torino, il Comune cerca sponsor e chiede aiuti privati per Archivio storico, giardini e pensiline della metro; Sponsor privati per il restauro e il recupero di beni culturali, la proposta di Forza Italia; Da parco Europa a piazza Zara la città è a caccia di sponsor per il restyling di strade e giardini; Cultura, Rossello (FI) presenta pdl per rafforzare gli sponsor privati.

Torino, il Comune cerca sponsor e chiede aiuti privati per Archivio storico, giardini e pensiline della metroIl sindaco Lo Russo cerca fondi per «coprire» le scale mobili della linea 1. Dopo il San Giovanni targato Fiat, è stato lanciato il bando per il deposito culturale ... torino.corriere.it

Giochi del Mediterraneo, Decaro 'cercheremo anche sponsor privati'Ci saranno risorse pubbliche in più e cercheremo anche degli sponsor privati, come sta accadendo per le Olimpiadi di Milano-Cortina. (ANSA) ... ansa.it

Il consigliere regionale di Forza Italia Antonio De Caprio avvia l’iter tecnico-amministrativo con la Regione Calabria per la progettazione di una metropolitana di superficie per collegare l'aeroporto con le principali località turistiche - facebook.com facebook

Addio a Pino Gonnella, storico esponente di Forza Italia a Bari x.com