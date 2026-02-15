Picchia la compagna la notte di San Valentino 56enne arrestato in Irpinia La donna ricoverata in ospedale

Un uomo di 56 anni ha aggredito la compagna durante una lite in casa nella notte di San Valentino, provocando il suo ricovero in ospedale. La donna ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno arrestato l’uomo sul posto. I militari lo hanno trasferito in carcere, dove dovrà rispondere delle accuse.

L'uomo ha aggredito la compagna nel corso di una lite in casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 56enne violento, che è stato portato in carcere.🔗 Leggi su Fanpage.it Violenza nella notte di San Valentino: 56enne arrestato Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Morra De Sanctis dopo aver aggredito un familiare durante la notte di San Valentino. Picchia la compagna, bloccato e arrestato dai carabinieri Un episodio di violenza domestica si è concluso con l’intervento dei carabinieri a Villa Literno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma, picchia e accoltella la compagna. La donna è grave; Ragazzo picchia la compagna davanti al figlio di tre anni e le rompe la clavicola; Picchia la compagna davanti a un’amica; Picchia la compagna e fugge con i figli: rintracciato a Levate. Picchia la compagna la notte di San Valentino, 56enne arrestato in Irpinia. La donna ricoverata in ospedaleL’uomo ha aggredito la compagna nel corso di una lite in casa. I carabinieri, giunti sul posto, hanno arrestato il 56enne violento, che è stato portato in carcere. Una violenza consumatasi tra le mura ... fanpage.it Picchia la compagna nella notte di San Valentino, arrestato in IrpiniaUn 56enne di Morra de Sanctis, in provincia di Avellino, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. (ANSA) ... ansa.it Tevere in piena, sole..niente figli intorno. altro che San Valentino facebook San Valentino, sabato 14 febbraio la cerimonia delle Nozze d’Oro a Palazzo Vecchio: appuntamento nel salone dei Cinquecento alle 10 e alle 16 Segui le dirette streaming degli eventi youtube.com/watchv=iuDuM9… youtube.com/watchv=4FIFs x.com