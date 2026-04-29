Molesta una bambina durante la processione arrestato

Durante una processione, un uomo è stato arrestato dopo aver molestato una bambina presente all’evento. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di... sono intervenuti e hanno proceduto all’arresto dell’uomo sul posto. La bambina è stata assistita dai sanitari e ascoltata dagli inquirenti. L’uomo si trova ora in custodia e sarà sottoposto a processo.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella hanno arrestato un 56enne di San Mango sul Calore, ritenuto responsabile di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché di atti osceni in luogo pubblico, molestie e disturbo alle persone. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Castelvetere sul Calore, nel corso dei festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie. Durante la processione, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, alla presenza di numerosi fedeli avrebbe rivolto frasi oscene nei confronti di una bambina “dispensatrice”, indossante un corpetto adornato con circa quattro chilogrammi di monili in oro.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Molesta una bambina durante la processione, arrestato The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Trento, medico del lavoro molesta almeno 10 donne durante le visite: arrestatoMedico del lavoro arrestato a Trento per violenza sessuale su almeno dieci donne durante le visite. Scippa una donna durante la processione del Calvario: 49enne 'esiliato' fuori dal ComuneL'uomo, carpentiere di professione per una società di costruzioni, ha danneggiato alcuni veicoli in sosta prima di essere bloccato dalla polizia...