Trento medico del lavoro molesta almeno 10 donne durante le visite | arrestato

A Trento, un medico del lavoro è stato arrestato con l’accusa di aver molestato almeno dieci donne durante le visite mediche. L’arresto è stato deciso dopo che una paziente ha presentato una denuncia ai Carabinieri. Le indagini sono in corso per verificare altri episodi e accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione nell’ambiente sanitario e tra le persone coinvolte.

Medico del lavoro arrestato a Trento per violenza sessuale su almeno dieci donne durante le visite. Tutto è partito dalla denuncia di una paziente ai Carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trento, medico sotto indagine: abusi sistematici durante le visite Violenze sessuali durante le visite, medico del lavoro agli arresti domiciliariROMA, 14 APR – Un medico del lavoro è agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di una pluralità di vittime in esecuzione di...