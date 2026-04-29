Il futuro della panchina del Napoli è al centro di discussioni e speculazioni, con nomi come Sarri e Mancini citati come possibili candidati. La questione è oggetto di attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono sviluppi ufficiali sulla scelta dell’allenatore. Al momento, non ci sono annunci formali riguardo alla decisione finale da parte della società.

Il futuro della panchina del Napoli continua a essere uno dei temi più caldi attorno al club. A parlarne è stato Francesco Modugno, intervenuto a Televomero durante Il Bello del Calcio, con una riflessione che parte dal presente dello spogliatoio e arriva fino ai possibili scenari del dopo Antonio Conte. Secondo il giornalista di Sky Sport, il clima che si respira attorno alla squadra è anche la conseguenza naturale di una stagione molto pesante, segnata da infortuni, tensioni interne e scelte tecniche che inevitabilmente hanno lasciato strascichi. Ma, nella sua lettura, questo tipo di tensione non è sempre un male assoluto, soprattutto quando si parla di un allenatore come Conte, che da certe dinamiche trae anche energia.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Modugno: “Sarri e Mancini nomi seri per il Napoli”

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