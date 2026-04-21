roberto mancini tra i nomi per il dopo conte a napoli

Il nome di Roberto Mancini è stato menzionato tra i possibili sostituti di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. La decisione sulla scelta del nuovo allenatore dipende ancora da incontri tra le parti coinvolte e dall’evolversi delle trattative. Al momento, non ci sono annunci ufficiali riguardo alla sostituzione dell’attuale tecnico. La situazione rimane aperta e soggetta a eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Il futuro della panchina del Napoli resta legato al confronto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. È quello il passaggio che dovrà chiarire se il progetto andrà avanti oppure no. Ma intanto, attorno al club, iniziano già a circolare i primi nomi alternativi. Tra questi c’è anche quello di Roberto Mancini. A rilanciare lo scenario è il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega che un eventuale piano alternativo prenderebbe forma solo nel caso in cui il faccia a faccia con Conte non portasse a una conferma. In questo quadro, il nome di Mancini si aggiunge a quelli di Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, con Fabio Grosso più sullo sfondo. Il passaggio riportato è questo: “C’è già un piano B? Eventualmente, ci sarà.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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