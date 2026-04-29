Il centrocampista di fama internazionale ha sospeso temporaneamente la sua attività stagionale a Milanello a causa di un intervento chirurgico allo zigomo. Nel frattempo, il suo sostituto, con un assist in 487 minuti, si è confermato come il principale punto di riferimento per il reparto di centrocampo. La decisione di fermarsi deriva da motivi di salute e non riguarda altre questioni.

? Cosa sapere Modric interrompe la stagione a Milanello per un intervento chirurgico allo zigomo.. Jashari con un assist in 487 minuti è il sostituto designato in centrocampo.. L’operazione allo zigomo subita da Modric chiude anticipatamente la sua stagione a Milanello, spostando l’attenzione tecnica su Jashari per colmare il vuoto nel centrocampo rossonero. Il quadro clinico del croato ha imposto una pausa forzata che costringe lo staff tecnico a una riconsiderazione immediata dei piani tattici. Le ultime notizie arrivate dal centro allenamenti confermano che la frattura occorsa al volto del giocatore ha reso impossibile proseguire il percorso agonistico della stagione in corso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modric fermo per lo zigomo: Jashari è l’uomo della provvidenza

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