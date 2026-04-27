Milan Modric ko | frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli

Il centrocampista del Milan ha subito una frattura allo zigomo sinistro dopo uno scontro con un avversario durante la partita. Gli esami medici hanno confermato la diagnosi e sarà necessario un intervento chirurgico, programmato nelle prossime ore. La società ha comunicato ufficialmente l’accaduto attraverso un comunicato, senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato di salute o sui tempi di recupero.

Frattura allo zigomo sinistro per Luka Modric. Lo ha comunicato il Milan con una nota ufficiale: «Gli esami strumentali effettuati oggi hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore. Ulteriori dettagli verranno comunicati successivamente all’operazione». Lo scontro in campo L’infortunio è avvenuto durante il secondo tempo della sfida tra Milan e Juventus a San Siro. Modric si è scontrato con Manuel Locatelli in un colpo testa contro testa involontario, che ha avuto conseguenze immediate per il centrocampista rossonero. Attesa per l’intervento Il giocatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nelle prossime ore.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Milan, Modric ko: frattura allo zigomo dopo lo scontro con Locatelli Notizie correlate Olimpiadi: Sellier, frattura allo zigomo dopo impatto in Short Track.Olimpiadi, grave incidente nello Short Track: Kamila Sellier operata al volto Una drammatica collisione durante i quarti di finale dei 1500 metri di... Leggi anche: Infortunio Loftus-Cheek: frattura dell’osso alveolare per l’inglese, verrà operato nella notte! Le condizioni dopo lo scontro in Milan Parma Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Frattura per Modric: rischio stagione finita ma torna per il Mondiale; Calcio Live News: Calha e Modric ko, i codici in sala Var, la 34esima di A si chiude con due posticipi. Milan, frattura allo zigomo per Modric: necessario l’intervento chirurgicoIl croato costretto all'operazione dopo il violento scontro di gioco avuto con il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, nel match di San Siro. italpress.com Milan, tegola Modric: frattura dello zigomo e intervento chirurgico necessario. I tempi di recuperoBrutte notizie per il Milan: l'esito degli esami di Luka Modric dopo lo scontro con Locatelli ... msn.com Il Milan perde Luka Modric A causa del duro scontro con Locatelli nel corso di Milan-Juve, il centrocampista croato ha rimediato una frattura dello zigomo sinistro L’infortunio è tutt’altro che banale, tanto che il pallone d’Oro dovrà operarsi e ris - facebook.com facebook Milan, le Top News di rassegna: Lewandowski in rossonero Obiettivo Goretkza! #Milan #Calciomercato #Goretzka #Lewandowski #ACMilan #SempreMilan x.com