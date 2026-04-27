Infortunio Modric c’è l’esito degli esami dopo lo scontro con Locatelli in Milan Juve | frattura dello zigomo sinistro I dettagli

Dopo lo scontro avvenuto durante la partita tra Milan e Juventus, sono stati comunicati i risultati degli esami sull’infortunio di Modric. L’ex giocatore ha riportato una frattura allo zigomo sinistro. La collisione è avvenuta durante il match di ieri a San Siro, coinvolgendo anche il centrocampista avversario. L’entità del trauma è stata confermata dagli esami medici effettuati nelle ore successive.

di Luca Fioretti Infortunio Modric, c’è l’esito degli esami dopo lo scontro con Locatelli nel corso della sfida andata in scena ieri a San Siro tra Milan Juve: i dettagli. Il pareggio a reti inviolate tra Milan e Juventus ha lasciato strascichi decisamente pesanti per i padroni di casa. C’è infatti il verdetto medico ufficiale per l’ Infortunio Modric: Luka Modric ha riportato la frattura dello zigomo sinistro a seguito di un durissimo scontro aereo con Manuel Locatelli. Gli approfonditi esami effettuati nella mattinata odierna hanno confermato i peggiori timori dello staff rivale, evidenziando le gravi conseguenze del violento impatto sul campo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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