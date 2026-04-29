Modigliani ecco il Catalogo ragionato di Restellini con 100 nuove opere attribuite all' artista livornese | Una bomba atomica

È stato definito dallo stesso autore una "bomba atomica" destinata a scuotere il mercato dell'arte e gli studi sull'opera di Amedeo Modigliani. E adesso, come anticipato dalla rivista mensile The Art Newspaper, dopo quasi trent'anni di ricerche il Catalogo ragionato dei dipinti a olio.🔗 Leggi su Livornotoday.it

Notizie correlate

Variante Aurelia, dalla terza corsia al nuovo svincolo 'Modigliani Forum': ecco il maxi progetto da 100 milioniLa Variante Aurelia è pronta a cambiare volto con un maxi intervento per il quale la giunta ha approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed...

Iran, il problema dei 440 chili di uranio arricchito: l’analisi video sui rischi di una bomba atomicaTeheran ha 440 kg di uranio al 60%, ma costruire una vera arma nucleare richiede anni e competenze sofisticate.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Supermercati e vendita diretta, ecco come valorizzare il prodotto.

Pubblicato il Catalogo ragionato dei dipinti a olio di ModiglianiDopo quasi trent’anni di ricerche, il Catalogo ragionato dei dipinti a olio di Amedeo Modigliani, firmato da Marc Restellini, è stato finalmente pubblicato. L’opera monumentale, annuncia The Art News ... conquistedellavoro.it

Modigliani, la querelle giudiziaria e i falsi in esposizioneFalsi Modigliani, messi in circolazione da persone senza scrupoli, girano per esposizioni e musei. A lanciare l’allarme è la Fondazione Amedeo Modigliani di Roma, ... ilmattino.it