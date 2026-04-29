Modena blitz in casa del 44enne | sequestrati droga machete e mazzette di contanti

A Modena, le forze dell'ordine hanno effettuato un intervento presso l'abitazione di un uomo di 44 anni, portando al sequestro di sostanze stupefacenti, un machete e diverse mazzette di denaro contante. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga e, dopo le formalità di rito, è stato portato in carcere in custodia cautelare.

Un arresto e numerosi sequestri in un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Modena, dove un cittadino italiano di 44 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di droga, armi e denaro contante, a seguito di un controllo effettuato nella serata di ieri. L’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività mirata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell’immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Modena, blitz in casa del 44enne: sequestrati droga, machete e mazzette di contanti Notizie correlate Maxi blitz antidroga all’alba: venti misure, droga e contanti sequestratiPescara - Operazione “Rondò” tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri, smantellata presunta rete di traffico... Grottaminarda, blitz dei Carabinieri: sequestrati droga e contanti in due abitazioniÈ il tardo pomeriggio del 1° marzo 2026 a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Blitz della Volante in casa di un pusher, sequestrate droghe e un piccolo arsenale; Catanzaro, la missione è blindare il quinto posto. Modena, blitz in casa del 44enne: sequestrati droga, machete e mazzette di contantiArrestato a Modena un 44enne per spaccio: sequestrati droga, armi e denaro. Disposta la custodia cautelare in carcere. virgilio.it