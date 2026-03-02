Grottaminarda blitz dei Carabinieri | sequestrati droga e contanti in due abitazioni

Il 1° marzo 2026, alle 18.30, i Carabinieri di Grottaminarda hanno effettuato un blitz in due abitazioni del paese. Durante l’operazione, sono stati sequestrati droga e contanti, entrambi trovati all’interno degli immobili. L’intervento si è svolto nel tardo pomeriggio e ha coinvolto una pattuglia della Stazione locale che stava svolgendo un servizio di controllo tra le 15 e le 21.

È il tardo pomeriggio del 1° marzo 2026 a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Sono le 18.30 quando una pattuglia della Stazione dei Carabinieri, impegnata in un servizio automontato tra le 15 e le 21.30, percorre via Milano.L'incontro sospetto e il tentativo di disfarsi della.