Maxi blitz antidroga all’alba | venti misure droga e contanti sequestrati

Maxi blitz antidroga all’alba, con l’arresto di venti persone e il sequestro di droga e contanti, è stato causato dall’attività delle forze dell’ordine che hanno smantellato una rete di traffico internazionale. Le operazioni si sono concentrate tra Pescara, Montesilvano e San Severo, coinvolgendo anche l’uso di elicotteri. Durante le verifiche, sono stati trovati quantitativi significativi di sostanze stupefacenti e denaro contante. La vicenda continua a svilupparsi nelle prossime ore.

© Abruzzo24ore.tv - Maxi blitz antidroga all’alba: venti misure, droga e contanti sequestrati

Pescara - Operazione "Rondò" tra Pescara, Montesilvano e San Severo: Carabinieri in azione con elicotteri, smantellata presunta rete di traffico internazionale di stupefacenti. Un'imponente operazione antidroga è scattata alle prime luci del giorno in provincia di Pescara, dove i Carabinieri del Nor di Montesilvano hanno dato esecuzione a numerose misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta contro il traffico di stupefacenti. L'intervento, denominato "Rondò", ha interessato in particolare il quartiere Rancitelli, con il supporto delle gazzelle e di un elicottero dell'Arma. Secondo le prime informazioni, sarebbero state eseguite 20 ordinanze, di cui 7 in carcere, nei confronti di soggetti ritenuti parte di un'organizzazione dedita allo spaccio.