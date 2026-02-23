Perché non c'è stato check VAR sul gol annullato al Napoli o è stato velocissimo | un grave errore

L'assenza di un check VAR approfondito sul gol annullato a Gutierrez è stata causata dalla rapidità con cui l'arbitro ha deciso di non rivedere l'azione. La decisione ha sollevato molte polemiche tra tifosi e analisti, che criticano la mancanza di un approfondimento. L'episodio ha acceso discussioni sulla gestione delle verifiche video in partita. La questione rimane aperta e suscita molte domande sulla correttezza delle decisioni arbitrali.

Polemiche e discussioni hanno animato il post-gara di Atalanta-Napoli per il gol annullato a Gutierrez all'inizio del secondo tempo: perché il check del VAR è stato velocissimo e l'arbitro Chiffi non è stato mandato al video a rivedere l'azione?.

Perché il gol di Konaté del Liverpool all’Inter è stato annullato col VAR: regolamento chiaroL'annullamento del gol di Konaté del Liverpool contro l'Inter, deciso tramite il VAR, ha suscitato attenzione.

Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l’arbitroIl gol di Troilo durante Milan-Parma ha suscitato confusione.

Le assurde teorie sul fuorigioco di David: perché non c’è stato nessun errore ed è impossibile un caso Candreva-bisLe prospettive possono giocare brutti scherzi. Soprattutto se si va sempre a caccia della polemica arbitrale. Così durante e dopo il match degli ottavi di finale di Coppa Italia vinto dalla Juventus ... ilfattoquotidiano.it

Il giornalista non si nasconde e sottolinea come il #Napoli sia stato pesantemente danneggiato nella gara di campionato contro l'Atalanta. - facebook.com facebook

