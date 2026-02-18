Giovedì 19 febbraio il convegno sul primo Bilancio Pop del Comune di Benevento
Domani, giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 10:30, presso la sala dell'Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà il convegno sul tema "Il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento – Rendicontazione orientata al dialogo e alla partecipazione pubblica". Il programma prevede i saluti del sindaco Clemente Mastella e del rettore dell'Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella. A seguire gli interventi dei responsabili scientifici del progetto Pop dell'Università di Torino Paolo Biancone e Silvana Secinaro e del responsabile scientifico del progetto Bilancio Pop dell'Università Giustino Fortunato Ubaldo Comite.
Il Bilancio POP è lo strumento che mette Spilamberto in numeri, grafici e immagini. Una bella iniziativa che rende più chiara e leggibile l'azione amministrativa e favorisce il rapporto tra cittadini e Comune. Spiega in modo semplice come funziona la macchin