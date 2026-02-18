Giovedì 19 febbraio, il Comune di Benevento organizza un convegno sul primo Bilancio Pop, a causa della crescente richiesta di coinvolgimento dei cittadini nella gestione finanziaria. L’evento si svolgerà alle 10:30 nella sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, e mira a spiegare come il bilancio sarà trasparente e aperto al confronto pubblico.

Tempo di lettura: 3 minuti Domani, giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 10:30, presso la sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà il convegno sul tema “Il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento – Rendicontazione orientata al dialogo e alla partecipazione pubblica”. Il programma prevede i saluti del sindaco Clemente Mastella e del rettore dell’Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella. A seguire gli interventi dei responsabili scientifici del progetto Pop dell’Università di Torino Paolo Biancone e Silvana Secinaro e del responsabile scientifico del progetto Bilancio Pop dell’Università Giustino Fortunato Ubaldo Comite. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giovedì 19 febbraio il convegno sul primo Bilancio Pop del Comune di Benevento

