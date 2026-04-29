Mister Clementi resta con noi E chi se non lui?

Oggi è previsto l’atto ufficiale presso un notaio per l’ingresso di quattro nuovi soci in un’azienda locale. I nuovi partecipanti sono i fratelli Cori, rappresentanti delle aziende TecMed e NewTech, un rappresentante dell’azienda Netoip e un rappresentante di Copemo. Ognuno di loro acquisirà il 5% delle quote sociali, portando la loro partecipazione complessiva al 20%. La famiglia dell’azienda di Ancona continua così a espandersi.

La famiglia dell’ Ancona cresce: oggi dovrebbe essere ufficializzato davanti al notaio l’ingresso dei quattro nuovi soci anconetani, i fratelli Cori delle aziende TecMed e NewTech, Giacomo Di Napoli dell’azienda Netoip, e la Copemo, ciascuno con il 5% per un complessivo 20% delle quote sociali. Pronta a entrare anche Gsk Security, con il socio locale o quello lombardo, comunque con il 5% come gli altri imprenditori: anche Gsk potrebbe firmare oggi dal notaio. Lo spacchettamento delle quote biancorosse arriverebbe dunque al 25% e poi c’è sempre l’opzione del 5% in mano all’ex Fano Mario Russo, attraverso l’avvocato Egidi. L’opzione d’acquisto è esercitabile entro fine giugno, a quella data, dunque, si saprà se i soci del territorio rappresenteranno il 25% o il 30% della società.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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